هيئة العلماء المسلمين في سجن رومية

قام وفد من هيئة العلماء المسلمين اليوم، على رأسهم الشيخ سالم الرافعي والشيخ أمير رعد ونبيل رحيم بزيارة إلى سجن رومية. والتقوا بمصطفى الحجيري وأحمد الأسير وخالد حبلص وعمر الأطرش.