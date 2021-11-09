لبنان

ميقاتي بحث مع وفد من الامم المتحدة في زيادة المساعدات والتقديمات المالية

Lebanon 24
09-11-2021 | 07:36
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إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة دايفيد بيسلي ظهر اليوم في السراي الكبير، في حضور المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي كورين فليشير، ومدير برنامج لبنان عبدالله الوردات. وتم خلال اللقاء البحث في زيادة المساعدات والتقديمات المالية والغذائية التي  يقدمها البرنامج للشعب اللبناني. 
اثر اللقاء أعلن بيسلي: "كان اللقاء منتجا وممتازا مع دولة الرئيس عرضنا خلاله الوضع الأقتصادي والأمن الغذائي في لبنان، كما تحدثنا عن تدهور الإقتصاد العالمي الحاصل بسبب تغيير المناخ وتأثير فيروس كورونا على الإقتصاد العالمي، ووضع لبنان ليس مختلفا عما هو حاصل في العالم".
وأضاف: "نطمح الان الى توسيع مروحة مساعداتنا في لبنان لتطال نحو مليون وستمئة الف شخص في الأشهر القليلة المقبلة، علما أننا  نطال حاليا  نحو ثمانمئة الف شخص، والمساعدات الجديدة ستركز بشكل صارم على الفئات الأكثر حاجة. كان رئيس الوزراء واضحا جدا في ان للبرنامج استقلالية تشغيلية، وسنعمل بشكل وثيق مع الحكومة لتحديد مَن هم الكثر حاجة بعيدا عن العطاءات السياسية، وسنطال الأسر الأكثر حاجة والأطفال، وبهذا المقياس يمكننا ان نعطي أملا جديدا  لمن هم اكثر حاجة".
 
 
السفيرة الفرنسية
وإستقبل الرئيس ميقاتي السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو وعرض معها الأضاع العامة والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.
 
 
 
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