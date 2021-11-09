لبنان

المفتي دريان عرض شؤونا محلية وعربية مع فرونتسكا والتقى السفير المصري ووفدا بقاعيا

Lebanon 24
09-11-2021 | 07:50
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 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وجرى تداول الشؤون اللبنانية والعربية.

كما استقبل مفتي الجمهورية سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي، وتم البحث في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

واستقبل المفتي دريان وفدا من البقاع برئاسة الشيخ سليم يوسف، وتم التطرق الى الشؤون الإسلامية والوطنية في البقاع.
المصدر: الوكالة الوطنية
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