المطران تابت في إفتتاح السنة الطقسية يدعو إلى إحياء التراث وعيش التقاليد المسيحية

افتتح راعي أبرشية كندا للموارنة المطران بول - مروان تابت الكنيسة السنة الليتورجيّة الجديدة وفق التقليد المارونيّ السريانيّ بقداس في كاتدرائية مار مارون – مونتريال. وعاونه الابوان إيلي ديراني وطوني جعجع ،و بمشاركة المنظمات الشبابية في الكاتدرائية: شبيبة مار مارون وكشافة مار مارون وفرقة الدبكة "فرسان لبنان" وعدد كبير من الاهل. أحيَت القداس جوقة الشبيبة.



وألقى المطران تابت عظة جاء فيها " نفتتح معا اليوم في أبرشيتنا، كما في سائر الأبرشيات المارونية، السنة الطقسية ومع هذا الحدث نستأنف نشاطات الشبيبة في الكاتدرائية. وسوف نعمل جميعا هذه السنة على عيش حياتنا الروحية والرعوية وبلورتها معتمدين ثلاثة محاور:

١- مرافقة الشبيبة ليعيشوا خبرتهم الشخصية مع يسوع.

2- التركيز على فهم تراثنا وعيش تقاليدنا.

٣- التأكيد على محبة لبنان والتعلق بأرضه وأهلنا فيه. وألقى المطران تابت عظة جاء فيها " نفتتح معا اليوم في أبرشيتنا، كما في سائر الأبرشيات المارونية، السنة الطقسية ومع هذا الحدث نستأنف نشاطات الشبيبة في الكاتدرائية. وسوف نعمل جميعا هذه السنة على عيش حياتنا الروحية والرعوية وبلورتها معتمدين ثلاثة محاور:١- مرافقة الشبيبة ليعيشوا خبرتهم الشخصية مع يسوع.2- التركيز على فهم تراثنا وعيش تقاليدنا.٣- التأكيد على محبة لبنان والتعلق بأرضه وأهلنا فيه.