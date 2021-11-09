لبنان

المطران تابت في إفتتاح السنة الطقسية يدعو إلى إحياء التراث وعيش التقاليد المسيحية

Lebanon 24
09-11-2021 | 07:50
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افتتح راعي أبرشية كندا للموارنة المطران بول - مروان تابت الكنيسة السنة الليتورجيّة الجديدة وفق  التقليد المارونيّ السريانيّ بقداس في كاتدرائية مار مارون – مونتريال. وعاونه الابوان إيلي ديراني وطوني جعجع ،و بمشاركة المنظمات الشبابية في الكاتدرائية: شبيبة مار مارون وكشافة مار مارون وفرقة الدبكة "فرسان لبنان" وعدد كبير من الاهل. أحيَت القداس جوقة الشبيبة.

وألقى  المطران تابت عظة جاء  فيها " نفتتح معا اليوم في أبرشيتنا، كما في سائر الأبرشيات المارونية، السنة الطقسية ومع هذا الحدث نستأنف نشاطات الشبيبة في الكاتدرائية. وسوف نعمل جميعا هذه السنة على عيش حياتنا الروحية والرعوية وبلورتها معتمدين ثلاثة محاور:
١-  مرافقة الشبيبة ليعيشوا خبرتهم الشخصية مع يسوع.
2- التركيز على فهم تراثنا وعيش تقاليدنا. 
٣- التأكيد على محبة لبنان والتعلق بأرضه وأهلنا فيه.
 

وبعد ا الاحتفال كان لقاء مع شبيبة االكاتدرائية بعنوان: "سينوس الأساقفة ٢٠٢٣" تخلّله حوار حول مسيرة التحضير للجمعية العامة السادسة عشرة لسينوس الأساقفة التي دعا إليها البابا فرنسيس وأداتي العمل الداعمتين للمرحلة الأولى من الإصغاء والتشاور مع شعب الله. وذكر المطران تابت ما يطلبه منا قداسة البابا أن "نسير معا" أي أن نفكر معاً ونتشاور معاً ونخطّط معاً ونقرّر معاً ونتحمّل المسؤولية معاً كهنة ومكرّسين وعلمانيين وأن نصغي إلى صوت الله وإلى صوت شعبه؛ لأن قلب الخبرة السينودسية هو الإصغاء إلى الله من خلال الإصغاء إلى بعضنا بعضا.
 
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