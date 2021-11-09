القاصر نورة غادرت مكان عملها منذ 8 أيام ولم تَعُد... هل شاهدتموها؟

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الأمــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التالــــــي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:نورة فيصل الفرحان (من مواليد عام 2005، سورية)التي غادرت، بتاريخ 1-11-2021، مكان عملها الكائن في بلدة كفرصارون-الكورة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة أميون في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 651273-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.