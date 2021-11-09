لبنان

وزير الدفاع التقى سفيري سويسرا والبرازيل

Lebanon 24
09-11-2021 | 07:56
A-
A+
Doc-P-884372-637720667401663893.jpg
Doc-P-884372-637720667401663893.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم سفيرة سويسرا في لبنان الدكتورة ماريون ويشيلت Dr Marion Weichelt يرافقها الملحق العسكري المقدّم نيكولا وينتيريغ Col. Nicolas Winteregg وجرى عرض الأوضاع العامة والتحديات التي تواجهها المؤسسة العسكرية. وثمّن وزير الدفاع التعاون القائم بين البلدين.
واستقبل الوزير سليم سفير البرازيل لدى لبنان هرمانو تيليس ريبيرو Hermano Telles Robeiro يرافقه الملحق العسكري الرائد ماوريسيو مورغادو Mauricio Morgado Comander والسكرتير الأول في السفارة ايفيرالدو بورتو كونها فيلهو Everaldo Porlo Cunho Filho.
 وجرى عرض للتعاون المشترك والمساعدات التي تقدمها البرازيل للبنان والدور الذي لعبته في قيادة القوات البحرية في إطار اليونيفل ما بين العامين 2011 و 2020 والمشاركة البرازيلية في القوات الدولية في جنوب لبنان والمستمرة حتى اليوم.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:32 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:56 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:36 | 2021-11-09
08:36 | 2021-11-09
08:31 | 2021-11-09
09:40 | 2021-11-09
09:19 | 2021-11-09
09:10 | 2021-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website