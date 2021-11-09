وزير الدفاع التقى سفيري سويسرا والبرازيل

التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم سفيرة سويسرا في لبنان الدكتورة ماريون ويشيلت Dr Marion Weichelt يرافقها الملحق العسكري المقدّم نيكولا وينتيريغ Col. Nicolas Winteregg وجرى عرض الأوضاع العامة والتحديات التي تواجهها المؤسسة العسكرية. وثمّن وزير الدفاع التعاون القائم بين البلدين.

واستقبل الوزير سليم سفير البرازيل لدى لبنان هرمانو تيليس ريبيرو Hermano Telles Robeiro يرافقه الملحق العسكري الرائد ماوريسيو مورغادو Mauricio Morgado Comander والسكرتير الأول في السفارة ايفيرالدو بورتو كونها فيلهو Everaldo Porlo Cunho Filho.

وجرى عرض للتعاون المشترك والمساعدات التي تقدمها البرازيل للبنان والدور الذي لعبته في قيادة القوات البحرية في إطار اليونيفل ما بين العامين 2011 و 2020 والمشاركة البرازيلية في القوات الدولية في جنوب لبنان والمستمرة حتى اليوم.