لبنان

مجلس نقابة الصحافة: لالتزام الموضوعية في مقاربة العناوين المتصلة بعلاقات لبنان مع أشقائه

Lebanon 24
09-11-2021 | 08:07
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عقد مجلس نقابة الصحافة اللبنانية اجتماعه الدوري برئاسة النقيب عوني الكعكي والذي خصص لمناقشة شؤون مهنية متصلة بالصعوبات التي تعترض الصحف والمطبوعات جراء تفاقم الازمات المالية والاقتصادية والتي انعكس نفسها على استمرارية عمل العديد من الصحف والعاملين فيها.
 
وأوضح بيان صدر عن النقابة، "ان المجلس ناقش في اجتماعه، الخطوات الآيلة للحد من تلك التداعيات ومنها كإجراء أولي امكانية رفع سعر الصحف اليومية الى خمسة آلاف ليرة لبنانية والمجلات خمس وعشرون الف ليرة لبنانية.
 
وفي الشأن الاعلامي، استغرب مجلس النقابة عودة البعض الى استخدام القضاء كسيف مصلت للضغط على الاعلام والاعلاميين والصحف في قمع الرأي خلافا للقانون.

في المقابل، شددت النقابة على وجوب التزام الاعلام والاعلاميين القانون والقواعد المهنية والموضوعية في مقاربة العناوين المتصلة بعلاقات لبنان مع أشقائه وأصدقائه وضرورة الالتزام الكلي بقانون المقاطعة مع الكيان الصهيوني بكل أشكالها وخاصة على المستوى الاعلامي.  
 
وأكد مجلس النقابة ان الكيان الصهيوني بكل مستوياته كان ولا يزال العدو الوحيد للبنان.
 
واعتبر مجلس نقابة الصحافة ان بعض منتحلي الصفة الاعلامية على الصعيد الشخصي او الكيانات الوهمية تجب محاسبتها امام القضاء المختص".
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