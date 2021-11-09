لبنان

عداد كورونا الى ارتفاع.. الاصابات فوق الـ900 وهذا عدد الوفيات

Lebanon 24
09-11-2021 | 08:31
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أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 909 اصابات جديدة بكورونا و5 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
 
 
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