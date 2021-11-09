بو حبيب التقى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة والسفير البريطاني في لبنان

التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي أكدت على اهمية اجراء الانتخابات النيابية المقبلة والمساعدات الدولية في هذا الاطار كما جرى عرض للتطورات السياسية في لبنان والازمة مع دول الخليج .وبحث الوزير بوحبيب مع سفير بريطانيا لدى لبنان ايان كولار العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها الى جانب الازمة الحالية بين لبنان ودول الخليج والعمل على إمكانية الحل.