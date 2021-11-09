لبنان

لجنة الادارة أقرت مواد معدلة تتعلق بفصل التفتيش القضائي عن هيئة التقييم

Lebanon 24
09-11-2021 | 08:55
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عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور المقرر النائب ابراهيم عازار والنواب : بلال عبدالله، سمير الجسر، غازي زعيتر، جورج عقيص، نزيه نجم، بهية الحريري، حكمت ديب، حسين جشي، علي درويش، أيوب حميد وماريو عون. 
وتابعت درس جدول اعمالها.
 
وأوضح عدوان في تصريح "ان اللجنة بدأت جلستها بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 67 من القانون رقم 144 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019).
بعد الاطلاع على الاسباب الموجبة وعلى تقرير لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، وبعد الاطلاع على القانون الحالي. وبعد الاستماع الى رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وعدد من السادة النواب موقعي الاقتراح المذكور.
وبعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة، اقرت اللجنة الاقتراح المذكور معدلا باجماع الاعضاء الحاضرين.
 
وانتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراحات القوانين الرامية الى تعديل قانون القضاء العدلي، فاستعرضت صياغة عدد من المواد سبق لها ان كلفت اعضاء منها اعادة صياغتها كالمواد المتعلقة بالمجلس التأديبي.
 
وانتقلت اللجنة بعدها الى استعراض الصياغة الجديدة للمواد المتعلقة بالمواد المتعلقة بهيئة التفتيش والتقييم القضائي، بعد أن كانت قد ناقشتها في الجلسة السابقة واتخذت قرار بتعديلها لجهة فصل هيئة التفتيش القضائي عن هيئة التقييم.
 
 بعد المناقشة والتداول بالمواد المتعلقة بالهيئتين المذكورتين بين السادة اعضاء اللجنة اقرت المواد المذكورة بعد أن ادخلت عليها بعض التعديلات.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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