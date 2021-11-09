لبنان

أهالي عانوت في إقليم الخروب شكروا ميقاتي وخير على تلبية ندائهم لاخماد الحريق في احراج البلدة

Lebanon 24
09-11-2021 | 09:40
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شكر أهالي عانوت في ببيان، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، على "تلبية نداء الاهالي بالتدخل الفوري والطلب الى الجهات المختصة والجيش اخماد الحريق الكبير الذي اندلع في احراج ومزروعات البلدة"، مشيدين بـ"السرعة التي حمت البلدة والمنطقة مما لا تحمد عقباه، وقبل وصول النيران الى المنازل".
المصدر: الوكالة الوطنية
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