أهالي عانوت في إقليم الخروب شكروا ميقاتي وخير على تلبية ندائهم لاخماد الحريق في احراج البلدة

شكر أهالي عانوت في ببيان، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، على "تلبية نداء الاهالي بالتدخل الفوري والطلب الى الجهات المختصة والجيش اخماد الحريق الكبير الذي اندلع في احراج ومزروعات البلدة"، مشيدين بـ"السرعة التي حمت البلدة والمنطقة مما لا تحمد عقباه، وقبل وصول النيران الى المنازل".