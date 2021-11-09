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لبنان
رصاص عشوائي في أحراج عكار
Lebanon 24
09-11-2021
|
09:53
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تنشط في الآونة الأخيرة عملية إطلاق الرصاص بشكل عشوائي في أحراج عكّار الفاصلة بين منطقتي الجومة وجرد القيطع، ما تسبب بحالة من الخوف لدى المواطنين الذين طالبوا الأجهزة الأمنية بحل هذه القضية.
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اطلاق رصاص
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