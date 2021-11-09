رصاص عشوائي في أحراج عكار

تنشط في الآونة الأخيرة عملية إطلاق الرصاص بشكل عشوائي في أحراج عكّار الفاصلة بين منطقتي الجومة وجرد القيطع، ما تسبب بحالة من الخوف لدى المواطنين الذين طالبوا الأجهزة الأمنية بحل هذه القضية.