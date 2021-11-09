لبنان

وزير الزراعة استقبل سفير لبنان لدى الاتحاد الاوروبي

Lebanon 24
09-11-2021 | 10:05
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 استقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن سفير لبنان لدى الاتحاد الاوروبي فادي الحاج علي وبحث معه في تطوير العلاقات مع الاتحاد الاوروبي لاسيما في المجال الزراعي.

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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عباس الحاج حسن

الاتحاد الاوروبي

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