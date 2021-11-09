وزير الزراعة استقبل سفير لبنان لدى الاتحاد الاوروبي

استقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن سفير لبنان لدى الاتحاد الاوروبي فادي الحاج علي وبحث معه في تطوير العلاقات مع الاتحاد الاوروبي لاسيما في المجال الزراعي.



