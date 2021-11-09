وزير الاقتصاد: الحوار هو الطريق الوحيد للخلاص

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة اليوم، وفداً من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر حيث تمّ التشديد على أهمية التعاون ضمن إطار العدالة والإنصاف للجميع وبالتنسيق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العمل مصطفى بيرم لطرح حلول تكون مستدامة وتساهم في معالجة التحديات الكبيرة لاسيما على صعيد الغلاء المعيشي.وقال سلام: كان اجتماعنا بنّاء وهاما جدا. نحن في الوزارة، وأنا شخصياً كوزير للاقتصاد، نؤمن بأن الاقتصاد لا يقوم إلّا بالانسان أولاً، وبالتالي العمال هم العنصر الاساسي لقيام الدولة ونهضة الاقتصاد والاستمرارية.اضاف: باب الوزارة مفتوح، وسنكون على تواصل دائم مع الاتحاد ومع اصحاب المصلحة انطلاقا من حرصنا على أن كل صاحب حق سيأخذ حقه وتحديداً العامل اللبناني، إن في القطاع الخاص أو في القطاع العام. فالحوار هو السبيل الوحيد للخلاص. وتابع: نحن في وضع صعب وإذا لم يكن هنالك تعاون بين كل الادارات المختصة بما فيها وزارتي الاقتصاد والعمل والوزارات المعنية كلها، والحكومة بشكل خاص.الاسمرواكد الاسمر ان المرحلة صعبة جدا، لافتا الى اهمية التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة من أجل تفعيل الرقابة ودعم الاهراءات والرغيف والسلع الاساسية اللازمة للمواطن. وتحدث عن احتكارات ومافيات تحكم البلد. وشدد على اهمية دعم الطبقة العاملة. واكد التعاون مع وزارتي الاقتصاد والعمل لانتاج اتفاق يرضي هذه الطبقة.