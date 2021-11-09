تانيا خرجت من منزل ذويها في زوق مكايل ولم تَعُد... هل تعرفون مكانها؟

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- تانيا منصور زغيب (من مواليد عام 1976، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 8-11-2021، منزل ذويها الكائن في زوق مكايل، ولم تعد لغاية تاريخه. علماً أنّها تعاني من أمراض نفسية.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ويعرفون مكانها، الاتصال بفصيلة جونية في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 910119-09، للإدلاء بما لديهم من معلومات.