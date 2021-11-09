لبنان

تانيا خرجت من منزل ذويها في زوق مكايل ولم تَعُد... هل تعرفون مكانها؟

Lebanon 24
09-11-2021 | 10:01
A-
A+
Doc-P-884411-637720742147005155.jpg
Doc-P-884411-637720742147005155.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

- تانيا منصور زغيب (من مواليد عام 1976، لبنانية)

التي غادرت بتاريخ 8-11-2021، منزل ذويها الكائن في زوق مكايل، ولم تعد لغاية تاريخه. علماً أنّها تعاني من أمراض نفسية.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ويعرفون مكانها، الاتصال بفصيلة جونية في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 910119-09، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:56 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2021-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2021-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:49 | 2021-11-09
12:36 | 2021-11-09
12:25 | 2021-11-09
11:54 | 2021-11-09
10:55 | 2021-11-09
10:40 | 2021-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website