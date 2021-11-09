لبنان

مكتب وزير الداخلية: مجموع السجناء والموقوفين الملقحين خلال المرحلة الثالثة 655 من أصل 995

Lebanon 24
09-11-2021 | 10:10
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صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي البيان الآتي:
"بناء على توجيهات وزير الداخلية والبلديات، وخلال الأسبوعين الماضيين، تمت متابعة المرحلة الثالثة من عملية تلقيح السجناء والموقوفين الراغبين في التلقيح بلقاح فايزر في سجون: زغرتا، البترون، عاليه، راشيا، جب جنين، دوما، جبيل، وبعلبك، ونظارات قصور عدل بيروت، الجديدة، بعبدا وبعلبك، ونظارة مخفر سن الفيل. وبلغ عدد الملقحين 552 سجينا وموقوفا من أصل  798 من الإناث والذكور، أي ما نسبته 69.17 في المئة. 

وبالتالي، أصبح مجموع السجناء والموقوفين الإجمالي الذين تلقوا اللقاح خلال المرحلة الثالثة التي بدأت في 21 تشرين الاول الفائت وحتى تاريخه: 655 من أصل 995 ، أي ما نسبته 65.82 في المئة".     

أضاف: "قام فريق من منظمة أطباء بلا حدود - فرنسا بإجراء عملية التلقيح، وذلك عبر زيارة أماكن التوقيف، بمواكبة من وزارة الصحة العامة والجسم الطبي التابع للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وحملة التلقيح ترافقها حملات توعية للسجناء والموقوفين على أهمية التلقيح، على أن تستكمل الحملة في الأسابيع القليلة المقبلة لتغطي كل السجون والنظارات على الأراضي اللبنانية".
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