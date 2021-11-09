حميه استقبل وفدا من الاتحاد الأوروبي الدولي لتطوير سياسات الهجرة

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، وفدا من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في بيروت برفقة مديرة برامج إصلاح قطاع الأمن INGE BORGZORN في بعثة الاتحاد الأوروبي، واطلع منهم على مشروع صياغة استراتجية متكاملة للحدود البحرية اللبنانية، الممول من الاتحاد الاوروبي، لتعزيز قدرات السلطات اللبنانية ولتسهيل التجارة وإدارة الموارد البحرية وضبط مراقبة الحدود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية.