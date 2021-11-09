توقعات بارتفاع جديد لسعر صفيحة البنزين...وماذا عن أزمة المازوت؟

توقع ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام" أن "يشهد جدول أسعار المحروقات الذي سيصدر غدا عن المديرية العامة للنفط ارتفاعا في أسعار المحروقات بسبب الارتفاع المستمر في الدولار".وشدد على "ضرورة صدور البطاقة التمويلية لأن المواطن لا يمكنه تحمل المزيد من الارتفاعات والأعباء المعيشية"، مشيرًا إلى أنه التقى اليوم "وزير الطاقة وليد فياض والمديرة العام للنفط أورور فغالي وتم البحث في موضوع توزيع المحروقات، لا سيما عدم بيع محطات المحروقات لمادة المازوت"، لافتًا إلى أن "فياض أكد معالجة هذا الموضوع".