لبنان

الطبش: كفى مقامرة بكرامات اللبنانيين

Lebanon 24
09-11-2021 | 11:54
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غردت النائبة رولا الطبش عبر "تويتر": "‏ارحموا ما بقي من الوطن وصبر الناس بعدما أوصلتمونا إلى قعر جهنم. اتركوا لنا الحضن العربي نلوذ به دائمًا، وكفى مقامرة بكرامات اللبنانيين وبلقمة عيشهم من أجل مغامرات فئوية حولت بلدنا إلى ساحة تخريب بالوكالة عن السيد الإيراني".
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