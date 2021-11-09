المكتب الإعلامي للصراف: ما زال عضوًا في المجلس السياسي للتيار الوطني

علق المكتب الإعلامي لوزير الدفاع السابق يعقوب رياض الصراف في بيان، على ما "تناقلته المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار متعددة تتعلق باستقالة الوزير السابق للدفاع من التيار الوطني الحر ومن المجلس السياسي".وأشار إلى أن "الوزير الصراف إذ يؤكد تمسكه بمسيرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والمبادئ التي زرعها في تياره، يشدد على أن استقالته قدمت منذ ثلاثة أسابيع إلى المراجع المعنية في التيار من منصب مقرر للهيئة السياسية بهدف التركيز والتحضير للمعركة الانتخابية المقبلة، لافتا إلى أنه ما زال عضوا في المجلس السياسي للتيار بصفته وزيرا سابقا".