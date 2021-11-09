درويش: نترقّب زيارة الموفد القطري إلى لبنان قريباً

قال النائب علي درويش إن ملفّا الأزمة الخليجية ومشاركة الثنائي الشيعي في الحكومة مفصولان تماماً، ومبادرة جامعة الدول العربية مفترض أن تستكمل بعد اتّضاح الصورة من الجانب اللبناني ونترقّب زيارة الموفد القطري إلى لبنان قريباً.

وحول التشبث بعدم استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، أشار درويش في حديث لقناة الـ"أم تي في" إلى أن السبب اعتبارات خاصة وارتفاع وتيرة التوتر الداخلي وانعكاس لصيغة الصراع الإقليمي.

أما حول موافقة الوزراء الشيعة على المشاركة في الجلسات فأكد أن الواقع المعيشي يحتم على الجميع العودة الى سلم الأولويات الأساسية.