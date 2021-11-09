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لبنان
لمناسبة يوم الأدب واللغة الأوكرانية...بلدية جبيل نظمت إملاء الوحدة الوطنية برعاية سفارة أوكرانيا
Lebanon 24
09-11-2021
|
13:17
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نظمت بلدية جبيل - بيبلوس، برعاية سفارة أوكرانيا في لبنان، بمناسبة يوم الأدب واللغة الأوكرانية، "إملاء الوحدة الوطنية" في الكتابة التقليدية، بمشاركة الجالية الأوكرانية، وعرضا رسميا لنسخة طبق الأصل عن "إنجيل مازيبا".
وتم بث الإملاء للعام ال 21 على التوالي عبر الإذاعة الأوكرانية الرسمية، وشارك فيها اوكرانيون حول العالم في الوقت نفسه، ومن لبنان كانت المشاركة من المركز الثقافي البلدي.
وشرح سفير أوكرانيا في لبنان إيهور أوستاش "كيفية عثوره على إحدى نسخ الإنجيل في الصناديق التاريخية لمكتبة فرنادسكي الوطنية الأوكرانية في كييف، خلال اجرائه دراسة عن المساهمة الأوكرانية في الطباعة العربية المسيحية في الشرق الأوسط"، وعبر عن حبه لمدينة جبيل "موطن الأبجدية الفينيقية التي نشأت منها الكتابة الأوكرانية وكتابات أخرى عدة، ومن هنا قد تم اختيارها المكان لاحتفال اليوم".
وشكر رئيس البلدية وسام زعرور "السفارة الأوكرانية على اختيارها مدينة جبيل لعرض انجيل مازيبا"، وأكد "سعي جبيل للتعاون باستمرار مع السفارات كافة وبناء جسور ثقافية بينها وبين المدن الأخرى".
واشارت البلدية في بيان، الى ان "كتاب مازيبا طبع باللغة العربية في كانون الثاني عام 1708، وهو يشكل قيمة تاريخية فريدة من نوعها، اذ يتضمن أحداثا حول العلاقات المشتركة لتاريخ أوكرانيا والشرق الأوسط، ويشهد على الدعم التاريخي الذي قدمه الهيتمان إيفان مازيبا لمسيحيي الشرق الأوسط في مطلع القرنين السابع عشر والثامن عشر.
وطبع هذا الإنجيل عبد الله زاخر، أحد أوائل المطبعيين اللبنانيين، الذي أسس مطبعة في لبنان في 1733-1734 في دير مار يوحنا في الشوير".
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