في طرابلس...نشلا هاتفه من يده أثناء إجرائه مكالمة هاتفية

أقدم شخصان مجهولان على نشل هاتف خليوي من يد أحد المواطنين أثناء إجرائه مكالمة هاتفية وذلك في محلة شارع عزمي - طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".



وفر السارقان بعدها إلى جهة مجهولة.