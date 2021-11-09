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لبنان
في طرابلس...نشلا هاتفه من يده أثناء إجرائه مكالمة هاتفية
Lebanon 24
09-11-2021
|
15:14
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أقدم شخصان مجهولان على نشل هاتف خليوي من يد أحد المواطنين أثناء إجرائه مكالمة هاتفية وذلك في محلة شارع عزمي - طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
وفر السارقان بعدها إلى جهة مجهولة.
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