مقدمات نشرات الأخبار

مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"
من أين يمكن أن نبدأ؟ من معضلة الأزمة بين لبنان والمملكة العربية السعودية والتي حاولت وتحاول جامعة الدول العربية حلحلتها من دون أن تحرق أصابعها؟ أو من ملف قضية تحقيقات المرفأ والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار المعقدة والاتصالات المتقطعة ضمن السعي الى التفتيش عن حل فيها والحؤول دون حرق مزيد من الوقت وهدر مهمة الانقاذ بفعل استمرار تعليق جلسات مجلس الوزراء؟..أم من إيجابية عمل رئيس الحكومة وكل وزير في وزارته قدر الإمكان والمستطاع من أجل تسيير العجلات الخدماتية والمساهمة في التخفيف من وطأة أشد أزمة معيشية لم يشهد لبنان الكبير مثيلا لها, في وقت سعر صرف الدولار حلق فوق ال 21 ألف ليرة؟والاسعار نار...
الملفات صعبة وضاغطة فيما الاتصالات مستمرة خصوصا على مستويات الرئاسات الثلاث من أجل استطلاع إمكانات بلورة مخارج للأزمة أقله بالنسبة الى جلسات الحكومة وإن كان المسار شائكا جدا ومتعثرا حتى الآن.
وفد جامعة الدول العربية الذي لمس في لقاءاته في لبنان أمس صعوبة الأوضاع اللبنانية واشتداد الأزمة اللبنانية - السعودية سيستمر بدوره في اتصالاته العربية واللبنانية عله يوسع كوة في الجدار بعدما تحدث الدبلوماسي حسام زكي عن ثقب في الجدارقبل ان يرفع تقريرا"عن الزيارة الخاطفة الى لبنان للامين العام للجامعة احمد ابو الغيط فيبنى على الأمر مقتضاه ويتواصل ابو الغيط مع وزير الخارجية السعودية في هذا الاطار.
قضائيا: القاضي البيطار حضر الى العدلية اليوم فيما القاضي مزهر تبلغ طلب رده عن ملف التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفا بيروت بشكل نهائي, وسلسلة من المجريات العدلية,والأخذ والرد, نوردها في سياق النشرة.
استشفائيا - صحيا لقاء للرئيس العماد عون والوزير فراس أبيض في قصر بعبدا حيث كان بحث في الأوضاع ذات الصلة مع تأكيد رئيس الجمهورية دعم كل الجهود لاسيما منها تأمين مزيد من كميات أدوية الأمراض المزمنة.
ومن المجلس النيابي وزير الصحة كشف عن الاتفاق مع الصناعة المحلية للدواء وهي عبارة عن 11 معملا من أجل تأمين أدوية على ان تتم صناعة اكثر من 450 مستحضرا دوائيا مبدئيا ما يوفر بذلك على المريض نسبة ثلاثين في المئة من قيمة الادوية.
في الغضون الرئيس نجيب ميقاتي يؤكد على المشاريع التي يلقى فيها لبنان دعما"من البنك الدولي بينها الغذاء والكهرباء بعدما كان أمس قد اكد السياق الايجابي للمفاوضات مع الصندوق الدولي.
أما البارز في المنطقة فهو زيارة وزير الخارجية الاماراتية لدمشق حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد قبل ان ينتتقل الى الأردن... وتفجير سيارة ملغومة بمركز صحافيين ومراسلين في عدن جنوب اليمن حيث أفيد عن جرحى وقتلى بينهم امرأة وزوجها وطفلاها.
مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون أن بي أن"
هنيئا للعهد القوي بكل تشكيلاته، هي فيدرالية القضاء المقنعة بأبشع صورها مع تحكم ذهنية طائفية سوداء بمفاصل الجسم القضائي.
شلة بيطارية حولت العدلية إلى عصفورية بفعل عدم إكتراثها لا لنصوص القانون ولا لرأي أهل القانون وجعلت السنهوري يتقلب في قبره بعد التحريض عليه والتشكيك بقراراته رغم قانونيتها بإجماع من غالبية أعضاء مجلس القضاء المجتمع.
على ضوء التلفون دبرت الشلة عملية سحب الملف من يد القاضي حبيب مزهر بشكل يفتقر إلى الحد الأدنى من القانون لا لشيء الا لأنه إلتزم بالأصول ولم يدر أذنه للوشوشات والفبركات والطرابيش.
شلة تكف يد قاض نزيه من اول غمزة وتخالف القانون من دون أن يرف لها جفن وتمارس التطنيش بكل عين وقحة عن عشرات طلبات كف اليد بحق قاض بات اسمه مرادفا للتسييس والإستنسابية
شلة تخطط وتنفذ وتغض الطرف عن مهاجمة مكتب قاض عضو في مجلس القضاء الأعلى لمجرد أنه ليس من حاشية كانتونها في الغرف المهندسة توزيعا للمهام على قياس رعاتها السياسيين.
شلة قضائية طائفية تغمض عينيها وتقفل أذنيها وتسكت إلى حد الخرس عن تجاوزات قاض بات ديكا في العدلية "وما حدا بقلو يا محلى الكحل بعينك"
لا يا قاضي القضاة ورئيس مجلس الشلة الأعلى, ليس مكتب القاضي مزهر الذي يجب أن يختم بالشمع الأحمر, فهو قام بواجبه القانوني على أكمل وجه.أنظر في المرآة لترى من شمع الخيط وهرب من مسؤولياته وخالف الالتزام بقسمه وقسم القضاء من محاكم وغرف إلى جزر ومحميات.
أبحثوا عن غرف حالكة الظلام والسوداوية يديرها سليم غير القانوني ويهندسها سهيل غير المميز بين الحق والباطل.
أي عدالة تستقيم بتطييف القضاء والقضاة والملفات؟
فساد القضاء على ذمة الفقهاء يفضي الى نهاية الدولة ويقضي على العدالة والقانون وهذا هو ابتلاء لبنان اليوم في عهدة زمرة قضاة باتت ترسم حولها الف علامة سؤال وسؤال.
لا تستغربوا, فإذا كان رب القضاء للدف ضاربا فشيمة الشلة الرقص, اللهم ما عدا قضاة شرفاء لا يطربهم ما يحصل, حتى ولو على نغمة "جيب المجوز يا عبود" بإسم الشعب اللبناني كفوا يد هذه العصفورية.