لبنان

جريحان في حادث سير في بلدة الخرايب - الزهراني

Lebanon 24
09-11-2021 | 16:46
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 سقط جريحان إثنان في حادث في بلدة الخرايب الزهراني، هذا المساء، بالقرب من جادة الرئيس نبيه بري. وفي التفاصيل أن سيارة رباعية الدفع انقلبت وكان في داخلها الشابان (حسين ع) و(وائل ع).

وفورًا حضرت سيارتا إسعاف من مركز الخرايب تابعتان لـ "جمعية الرسالة للاسعاف الصحي"، ونقلتا الجريحين إلى "مستشفى علاء الدين" في الصرفند.
المصدر: الوكالة الوطنية
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