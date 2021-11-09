لبنان

غموض

Lebanon 24
09-11-2021 | 17:04
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يسود غموض لدى غالبية أعضاء الحكومة لجهة المخارج الممكنة، والمسار المقبل للوضع العام، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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