لبنان

أزمة تمويل

Lebanon 24
09-11-2021 | 17:11
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تمر المعالجات النقابية والرسمية لإعادة المقاطعين إلى العمل في الجامعة والإدارات بأزمة تمويل تُعطل البحث وتُوقف الخيارات المتاحة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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