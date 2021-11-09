أزمة تمويل

تمر المعالجات النقابية والرسمية لإعادة المقاطعين إلى العمل في الجامعة والإدارات بأزمة تمويل تُعطل البحث وتُوقف الخيارات المتاحة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

(اللواء)