أشار دبلوماسي بارز لـ"اللواء" إلى ان "المسعى العربي يحتاج إلى بعض الوقت، والى بلورة ردة الفعل العربية، وبالتالي، فالرهان مستمر على ترميم العلاقات بين لبنان ودول الخليج".

(اللواء)