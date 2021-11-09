لبنان

المسعى العربي يحتاج إلى بعض الوقت

Lebanon 24
09-11-2021 | 17:17
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أشار دبلوماسي بارز لـ"اللواء" إلى ان "المسعى العربي يحتاج إلى بعض الوقت، والى بلورة ردة الفعل العربية، وبالتالي، فالرهان مستمر على ترميم العلاقات بين لبنان ودول الخليج".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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