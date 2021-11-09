تنحية البيطار دخل في دوّامة الصراع السياسي

أشارت مصادر سياسية عبر "اللواء" إلى ان "معاودة جلسات مجلس الوزراء، اصبحت مرتبطة، بحل مطالبة الثنائي الشيعي، بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وحل الازمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، على خلفية، المواقف المنحازة التي اعلنها وزير الإعلام جورج قرداحي مع الحوثيين باليمن ضد المملكة" .

واعتبرت ان "موضوع تنحية القاضي طارق البيطار، دخل في دوّامة الصراع السياسي الدائر حاليا، واصبحت كل محاولات حله، محكومة بمجريات هذا الصراع، لاسيما بين الرئاستين، الاولى والثانية، وبالتالي يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، واذا لم تنجح الاتصالات والجهود المبذولة، لايجاد حل لهذه المشكلة ، فهذا يعني ان المشكلة طويلة، وستبقى جلسات مجلس الوزراء معلقة الى وقت غير محدّد".

(اللواء)