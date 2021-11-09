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لبنان
التجاذبات مرتبطة بالتقلّبات في الدول العربية
Lebanon 24
09-11-2021
|
17:29
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كشفت مصادر سياسية عبر "اللواء" ان "البت بالمسائل والملفات الاساسية والضرورية الواردة بالبيان الوزاري للحكومة، متوقفة، برغم كل التحضيرات والإجراءات التمهيدية التي يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الفريق الوزاري والخبراء، لمواكبتها والبت فيها، في حين تشدد الدول على اختلافها، والمؤسسات المالية الدولية على وجوب الاسراع باجراء الاصلاحات المطلوبة في كافة المؤسسات والقطاعات الحكومية، كشرط اساسي مسبق لتسهيل تقديم المساعدات، لحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان".
واعتبرت ان "التجاذبات السياسية في لبنان، مرتبطة بالتقلبات المتسارعة، في دول الجوار العربي، لا سيما ما يجري بالعراق وسوريا واليمن، ولا يبدو ما يؤشر الى توجه، لحلحلة ازمة تعليق جلسات مجلس الوزراء، بمعزل عن هذه التطورات".
(اللواء)
المصدر:
اللواء
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