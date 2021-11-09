كلمة نصر الله غداً

علمت "اللواء" ان "حزب الله لم يقرّر بعد الموقف الذي سيعلنه رسميا بخصوص موضوع الوزير قرداحي والازمة مع السعودية، وهو سيتقرّر اليوم في مشاروات قيادة الحزب على ان يعلنه غدا الخميس الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله في كلمته لمناسبة "يوم الشهيد".

(اللواء)