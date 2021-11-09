لبنان

سعيد لـ"السياسة": "حزب الله" لا يُشبه اللبنانيين

Lebanon 24
09-11-2021 | 17:56
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في الوقت الذي لا يزال الكشف عن الخلية الإرهابية لحزب الله بالكويت، يتفاعل في أكثر من اتجاه، أكد النائب السابق فارس سعيد لـ "السياسة" أنها "ليست المرة الأولى التي يظهر فيها نشاط أمني لحزب الله بالكويت من خلال التعاون مع مواطنين كويتيين".
وقال سعيد إن "هذا النشاط يندرج في إطار أن هذا الحزب هو فوق لبناني ويأتمر بأوامر إيرانية، والتي تهدد السلم الأهلي في عدة بلدان عربية، وتعمل على قاعدة زرع حالة من عدم الاستقرار في الكويت وغيرها"، مشدداً على أن "ما قام به حزب الله مدان من قبل جميع اللبنانيين، ولا يشبه لبنان، عدا عن أنه يشوه العلاقات اللبنانية الكويتية، واللبنانية الخليجية، ولا ننسى ما للكويت من أياد بيضاء على اللبنانيين، وهي التي تحتضن، مع غيرها من الدول الخليجية عشرات آلاف اللبنانيين".
(السياسة الكويتية)
المصدر: السياسة الكويتية
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