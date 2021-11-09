20
o
بيروت
21
o
طرابلس
15
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
ميقاتي يسعى لتحريك البحث في القضايا الرئيسية
Lebanon 24
09-11-2021
|
22:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب وليد شقير في" نداء الوطن": بموازاة الانسداد الكامل في أفق معالجة العناوين الأساسية التي تشل عمل الحكومة، أي مطلب "حزب الله" إقالة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ورفضه مطلب ميقاتي الذي أيده فيه الرئيس عون ومعظم الوزراء، إقالة الوزير قرداحي، وبينهما التجاذب حول التدخلات في التحقيقات في حادث الطيونة ضد حزب "القوات اللبنانية"، يسعى رئيس الحكومة إلى تحريك البحث في القضايا الرئيسة التي كان وعد اللبنانيين بإيجاد حلول لها.
وإذا كان ميقاتي أعلن أمام المجلس الاقتصادي الاجتماعي أول من أمس أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي بدأ فإنه يحاول تعبئة الوقت الضائع بتحضير بعض الملفات التي تحتاج فضلاً عن إصدار مراسيم عادية، إلى قرارات في مجلس الوزراء الذي يتعذر اجتماعه للأسباب المذكورة. فهل سيؤدي ذلك إلى اعتماد صيغة الموافقة الاستثنائية بمراسيم عادية تتجاوز سلطة مجلس الوزراء، أم أن الفرقاء الذي يحولون دون التئامه، سيقبلون عندها بكسر شرطهم اتخاذ قرار في شأن القاضي البيطار؟
يأمل ميقاتي أثناء تعبئة الوقت الضائع لتهيئة الظروف من أجل إصدار البطاقة التمويلية، ومن أجل تلزيم بناء محطة لتوليد الكهرباء، لتحالف فرنسي (أنسالدو) ألماني (سيمنز) بالشراكة مع القطاع الخاص.
هل يأمل ميقاتي أن يحضر هذه المشاريع ثم يحشر القوى السياسية التي تمنع انعقاد مجلس الوزراء، بطلب عودته إلى الاجتماع لإقرارها؟
تابع
الأكثر قراءة
إرتفاع إضافي في تسعيرة الدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع إضافي في تسعيرة الدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:45 | 2021-11-09
09/11/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مترو في بيروت وقطار على طول الساحل.. بدائل النقل العام موجودة
Lebanon 24
مترو في بيروت وقطار على طول الساحل.. بدائل النقل العام موجودة
02:30 | 2021-11-09
09/11/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 21 ألف ليرة.. إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 21 ألف ليرة.. إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية
01:52 | 2021-11-09
09/11/2021 01:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا يدخل "الدولار" الى لبنان
Lebanon 24
هكذا يدخل "الدولار" الى لبنان
06:46 | 2021-11-09
09/11/2021 06:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات بارتفاع جديد لسعر صفيحة البنزين...وماذا عن أزمة المازوت؟
Lebanon 24
توقعات بارتفاع جديد لسعر صفيحة البنزين...وماذا عن أزمة المازوت؟
11:49 | 2021-11-09
09/11/2021 11:49:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:13 | 2021-11-09
الفوضى القضائية تعم العدلية وتحقيقات المرفأ معطلة
22:22 | 2021-11-09
اوساط قيادية اشتراكية تؤكد : جنبلاط لا يسعى إلى المواجهة،بس خلّونا نعيش
23:34 | 2021-11-09
مشهد مؤلم على باب أحد المستشفيات.. طفلة تصارع المرض على الأرض (صورة)
23:15 | 2021-11-09
من أخطر المواد الكيميائية...اللبنانيون يأكلون "رصاص" وهذا تأثيره على الدماغ!
23:14 | 2021-11-09
57 ضحية لحوادث السير بشهر واحد!
23:05 | 2021-11-09
أدوية الأمراض المزمنة إلى الترشيد... والاحتكار "شغّال"
فيديو
بأسعار منافسة... "ميتسوبيشي" تطرح سيارة رباعية دفع اقتصادية ومميّزة! (فيديو)
Lebanon 24
بأسعار منافسة... "ميتسوبيشي" تطرح سيارة رباعية دفع اقتصادية ومميّزة! (فيديو)
11:00 | 2021-11-09
10/11/2021 06:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في سن 105 سنوات... معمرة تسجل رقما قياسيا عالميا في سباق 100 متر (فيديو)
Lebanon 24
في سن 105 سنوات... معمرة تسجل رقما قياسيا عالميا في سباق 100 متر (فيديو)
08:01 | 2021-11-09
10/11/2021 06:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتحدث عن خضّة أمنية واغتيالات في لبنان... وتتوقع "فصل الموت" و"تسونامي" وكوارث! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتحدث عن خضّة أمنية واغتيالات في لبنان... وتتوقع "فصل الموت" و"تسونامي" وكوارث! (فيديو)
08:26 | 2021-11-08
10/11/2021 06:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact