لبنان

اوساط قيادية اشتراكية تؤكد : جنبلاط لا يسعى إلى المواجهة،بس خلّونا نعيش

Lebanon 24
09-11-2021 | 22:22
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كتبت" نداء الوطن": عبّرت أوساط قيادية في "الحزب التقدمي الاشتراكي" عن قناعتها بأنّ "تأزيم الأوضاع في لبنان لا يمكن فصله عن المرحلة المأزومة التي تمر بها طهران في العراق"، ومن هذا المنطلق جاءت صرخة "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط "لا ليسعى من خلالها إلى فتح مواجهة مع "حزب الله" بل ليقول له بصراحة: وصلتونا إلى القعر بكل شيء، لوين آخذينا بعد؟ بس خلونا نعيش!".

وإذ أسفت لنهج التعطيل الذي يفرضه "حزب الله" على الحكومة في وقت البلد ينهار وبات بأمسّ الحاجة إلى تفعيل العمل الحكومي للشروع في مشروع إنقاذ اللبنانيين، شددت الأوساط "الاشتراكية" على أنّ "قدرة الناس على الصبر والتحمّل استنفدت "وعلى قدر ما صبرنا رح نبجّ"... وفي نهاية المطاف يريدنا "حزب الله" أن نواجه الأزمة بـ"سفينة ونصف" مازوت إيراني؟ والآن جرّنا إلى قطيعة مع العرب تقطع أرزاق اللبنانيين في الداخل والخارج"، وأضافت: "نحن لا نريد لا خوض مواجهات ولا فتح جبهات مع أحد لكن الوضع لم يعد يطاق ولا بد من إعلاء الصوت في مواجهته".
وعن رد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، آثرت الأوساط "الاشتراكية" عدم الخوض في السجالات واكتفت بإبداء استغرابها لمحاولة وضع مواقف جنبلاط في خانة مهاجمة الطائفة الشيعية، مذكرةً بأنه على تشاور دائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري "إلا إذا كانوا معتبرين الرئيس بري مش شيعي؟!"، كاشفةً أنه بحسب المعلومات المتوافرة لديها فإنّ موقف الشيخ قبلان "غير منسّق مع عين التينة"، وختمت: "بأي حال نحن نقول موقفنا بالسياسة وإذا أراد "حزب الله" أن يردّ علينا بالسياسة أهلاً وسهلاً لكن من دون زجّ الطوائف في الخلاف السياسي".
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