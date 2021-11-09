عون : القواتيون سيتفاجؤون بالنتيجة التي سيحققها "التيار"

قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون في حديث الى" الشرق الاوسط": ان القواتيين وغيرهم سيتفاجؤون بالنتيجة التي سيحققها التيار الوطني الحر بالانتخابات المقبلة التي ستكون وحدها كفيلة بإظهار الحقائق".لكن عون اقر "بحصول بعض التراجع في بعض المناطق ويتم العمل على تحسين الوضع، لكن مثلاً في قضاء الشوف تظهر الأرقام أننا سنحافظ على عدد نوابنا»، ويضيف: "من الجائر اعتبار أن العهد فشل وبالتالي أن الناخبين سيصوتون انطلاقاً من هذا الواقع... فالكل يعي أن هناك مطبات وعقبات كبيرة واجهته وأبرزها جائحة كورونا وانفجار المرفأ... لذلك نحن لدينا ثقة بشعبيتنا وكل الدراسات والمسح الحاصل للأرض يؤكدان أن الوضع ليس سيئاً".ويوضح عون أن المرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية انطلقت في التيار لاختيار المرشحين، لافتاً إلى أن هناك 3 مراحل قبل تحديد المرشحين الرسميين للانتخابات، مضيفاً: "العمل الانتخابي انطلق ولكن الزخم سيزداد كلما اقتربنا من موعد الاستحقاق النيابي".