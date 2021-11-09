مشهد مؤلم على باب أحد المستشفيات.. طفلة تصارع المرض على الأرض (صورة)

نشرت صفحة "وينيه الدولة" عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفلة قالت أنها تدعى م.أ إبنة الثلاثة سنوات، وهي مرمـية على الأرض أمام أحد الممرات داخل مستـشفى الرسول الأعظم بسبب عدم قدرة الأب على تأمين مبلغ مالي كبير لادخال طفلته الى المسـتشفى وعدم إعترافها بوزارة الصحة لتغطية المبلغ المطلوب، بحسب صفحة "وينيه الدولة".وأشارت الصفحة الى ان الطفلة بقيـت على الارض لساعات وانبوب المصل يخـترق جسـدها امام ذهول عشرات المواطنين الذي هالهم المشهد قبل أن يتمكن الوالد من تامين المبلغ وإدخال طفلته للعلاج، بحسب صفحة "وينيه الدولة".