لبنان

شبان مخمورون لم يرغبوا بدفع فاتورة المطعم... فكسروه!

Lebanon 24
10-11-2021 | 00:00
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اقدم عدد من الشبان صباح اليوم على تكسير محتويات احد المطاعم في طرابلس - ساحة الكورة.

وفي التفاصيل ان عدد من الشبان دخلوا صباح اليوم الى المطعم وهم بحالة سكر واضح، وجلسوا وتناولوا الطعام، حيث ارادوا المغادرة من دون دفع الفاتورة ما ادى لخلاف مع موظفي المطعم ما لبث ان تطور الى قيام الشبان بتكسير محتويات المطعم ومغادرتهم.
 
 
 
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