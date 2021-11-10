ليلاً... حريق في خزان للنفط ضمن منشآت النفط في طرابلس

تمكن فوج اطفاء طرابلس و الدفاع المدني بالاشتراك مع الدفاع المدني الفلسطيني ومؤازرة طبية من الجميعة الطبية، من اخماد حريق نشب ليلا في خزان للنفط ضمن منشآت النفط في طرابلس في البداوي، واستمرت العملية نحو ٥ ساعات متتالية، دون تسجيل اي اصابة.