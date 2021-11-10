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لبنان
ليلاً... حريق في خزان للنفط ضمن منشآت النفط في طرابلس
Lebanon 24
10-11-2021
|
00:05
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تمكن فوج اطفاء طرابلس و الدفاع المدني بالاشتراك مع الدفاع المدني الفلسطيني ومؤازرة طبية من الجميعة الطبية، من اخماد حريق نشب ليلا في خزان للنفط ضمن منشآت النفط في طرابلس في البداوي، واستمرت العملية نحو ٥ ساعات متتالية، دون تسجيل اي اصابة.
المصدر: لبنان 24
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