24
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
20
o
بشري
23
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"عصفورية العدلية": هل يعود زمن " الهيبة"؟
Lebanon 24
10-11-2021
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتحسر أحد القضاة البارزين ممن أمضوا عمرا في السلك قبل ان يحال على التقاعد على الواقع الذي وصلت اليه العدلية حاليا.
ويقول" لم تشهد العدلية في زمانها هذه الشرشحة وهذه الفوضى التي تشبه" العصفورية"،واسوأ ما يحصل هو قيام القضاة بدور "المخبرين"، وتنافسهم على تسريب اخبار العدلية والتحقيقات والوقائع الواردة في الملفات الى الاعلام. لم يعد للقضاء هيبة ووقار".
وفي هذا المجال ترتسم على وجهه ابتسامة ساخرة وهو يقول"القاضية الفلانية، ما غيرا، ادخلت "انماطا مستحدثة" لاظهار نجوميتها، عبر توزيع القبلات في الهواء على"الجماهير"خلال قيامها بالاشراف على مداهمة احدى المؤسسات بالكسر والخلع".
ويتابع" الطابق الرابع في العدلية( مقر مجلس القضاء الاعلى والتفتيش القضائي والنيابة العامة التمييزية) كان"محرّما" علينا الا في مناسبات الاعياد المسيحية والاسلامية، فكنا ندخل بوقار الى مكتب رئيس مجلس القضاء للمعايدة" على الواقف" ونخرج تراجعا من دون ان ندير ظهورنا ل"الريس". حتى الضيافة كانت ممنوعة في هذه المناسبات، الى أن أدرج احد رؤساء مجالس القضاء عادة تقديم "السكر نبات".
ويضيف" اما من كان يزور الطابق الرابع من القضاة ، خارج هذه المناسبات ، فهو حكما مستدعى الى التفتيش او لديه سبب قاهر".
ويختم بالقول" بعد ضرب وتعطيل غالبية المؤسسات، يبدو انه جاء دور القضاء، وهو الحصن الاساس في حماية الدولة، فهل سينتفض القضاء على واقعه ويستعيد الهيبة والوقار ، ام ان الصراخ الذي يتردد داخل غرف العدلية والشجارات التي نسمع عنها ، ستكون مقدمة لواقع اخطر ؟"
وبسؤاله عن امكان تصحيح ما يحصل يختم بالقول" كل القصة متوقفة عالقضاة، يا بيوقفوا صف واحد يا بتروح علين وعلينا".
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
شتاء من دون امطار وثلوج.. وهذا ما ينتظرنا!
Lebanon 24
شتاء من دون امطار وثلوج.. وهذا ما ينتظرنا!
02:30 | 2021-11-10
10/11/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بانفعال وحسم قالها: "اللي مش عاجبو يفل"
Lebanon 24
بانفعال وحسم قالها: "اللي مش عاجبو يفل"
01:30 | 2021-11-10
10/11/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
01:47 | 2021-11-10
10/11/2021 01:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات بارتفاع جديد لسعر صفيحة البنزين...وماذا عن أزمة المازوت؟
Lebanon 24
توقعات بارتفاع جديد لسعر صفيحة البنزين...وماذا عن أزمة المازوت؟
11:49 | 2021-11-09
09/11/2021 11:49:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"التيار" "يصعّد" بعد جنبلاط.. هل يعيد "حزب الله" النظر بخياراته؟!
Lebanon 24
"التيار" "يصعّد" بعد جنبلاط.. هل يعيد "حزب الله" النظر بخياراته؟!
06:00 | 2021-11-10
10/11/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:54 | 2021-11-10
ميقاتي من بعبدا: "لما تطلع الشمس كلنا منشوفا"
09:34 | 2021-11-10
بالارقام... ارتفاع ملحوظ بإصابات "كورونا" في لبنان (صورة)
09:11 | 2021-11-10
هذا هو جديد البنزين
10:43 | 2021-11-10
حميه يطلق غدا المناقصة لإدارة محطة الحاويات في مرفأ بيروت
10:25 | 2021-11-10
فرعية اللجان المكلفة درست اقتراح قانون اعادة تنظيم معرض رشيد كرامي
10:25 | 2021-11-10
بعد تغريدة النائب أسود... علي بزي يرد
فيديو
بأسعار منافسة... "ميتسوبيشي" تطرح سيارة رباعية دفع اقتصادية ومميّزة! (فيديو)
Lebanon 24
بأسعار منافسة... "ميتسوبيشي" تطرح سيارة رباعية دفع اقتصادية ومميّزة! (فيديو)
11:00 | 2021-11-09
10/11/2021 17:49:50
Lebanon 24
Lebanon 24
في سن 105 سنوات... معمرة تسجل رقما قياسيا عالميا في سباق 100 متر (فيديو)
Lebanon 24
في سن 105 سنوات... معمرة تسجل رقما قياسيا عالميا في سباق 100 متر (فيديو)
08:01 | 2021-11-09
10/11/2021 17:49:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتحدث عن خضّة أمنية واغتيالات في لبنان... وتتوقع "فصل الموت" و"تسونامي" وكوارث! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتحدث عن خضّة أمنية واغتيالات في لبنان... وتتوقع "فصل الموت" و"تسونامي" وكوارث! (فيديو)
08:26 | 2021-11-08
10/11/2021 17:49:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact