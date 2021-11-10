عبدالله: دعم القطاع الاستشفائي الموقت سيخفف الفروقات على المواطن

غرّد النائب بلال عبدالله عبر "تويتر": "خطوة دعم القطاع الاستشفائي الموقتة، التي سينفذها وزير الصحة عبر البنك الدولي، في ظل غياب اعتمادات من الدولة، هي عملية انقاذية ضرورية، يجب التنويه بها، خصوصاً أنها ستخفف من وطأة الفروقات الكبيرة التي ترهق كاهل المواطن، وتمنع حصولهم على الخدمة الاستشفائية، وتدعم استمرارية النظام الصحي".

خطوة دعم القطاع الأستشفائي المؤقتة ،التي سينفذها وزير الصحة عبر البنك الدولي ،في ظل غياب اعتمادات من الدولة،هي عملية أنقاذية ضرورية،يجب التنويه بها،خاصة أنها ستخفف من وطأة الفروقات الكبيرة التي ترهق كاهل المواطن، وتمنع حصولهم على الخدمة الاستشفائية، وتدعم استمراريةالنظام الصحي. — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) November 10, 2021