صلحة مباركة

بعد ان بلغ الخلاف بين رئيس حزب عريق ونائب ووزير سابق أوجه، ووصل الى الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وتجلى في خلال حفل أقامه الحزب في منطقة النائب السابق، تدخل سعاة الخير بين الرجلين لاعادة المياه الى مجاريها، مع وعد من رئيس الحزب بأن يكون النائب السابق على رأس اللائحة التي سيشكلها الحزب في منطقة البقاع في الانتخابات النيابية المقبلة.