اين تقارير الدول؟

في خضم الصراع القضائي الدائر في قصر العدل، طرح مطلعون أسئلة كثيرة حول تعامل الدول الغربية مع إنفجار مرفأ بيروت ومنها: ماذا إكتشفت وإستخلصت هذه الدول التي أرسلت خبراء الى لبنان عقب إنفجار مرفأ بيروت؟ ماذا جاء في تقاريرها؟ لماذا لم ترسل الدول التي تملك صوراً للاقمار الصناعية محتواها الى لبنان، أو لماذا لم تكشف عن حقيقة ما حصل؟