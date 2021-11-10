لبنان

بيان للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
10-11-2021 | 02:18
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صدر بيان عن لمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، جاء فيه: 
بناء على كتاب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الموجه الى وزارة الداخلية والبلديات رقم 2900/ص تاريخ 14/9/2021 المتعلق بطلب الاستمرار بالتشدد بعدم السماح بنقل ستوكات البحص والرمل ومواقع الكسارات الواقعة بالقرب من مجرى نهر الليطاني، وجه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وثيقة احالة رقم 12954 تاريخ 5 تشرين الثاني 2021 الى جانب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتأكيد على كافة القطعات الأمنية المعنية في كافة المناطق الاستمرار بالتشدد وعدم السماح بنقل ستوكات البحص والرمل من محافر الرمل ومواقع الكسارات في كافة المناطق، وخاصة تلك الواقعة بالقرب من مجرى نهر الليطاني في أقضية البقاع الغربي وحاصبيا ومرجعيون والنبطية وفي جبال الريحان والعيشية ومحيط سد القرعون.
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