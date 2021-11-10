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لبنان
"قبل ان يتحول القضاء الى ضحية عوض تحصيل حقوق الضحايا"... تحذير من وزير العدل
Lebanon 24
10-11-2021
|
02:20
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حذر وزير العدل القاضي هنري الخوري من تحويل قضية انفجار المرفا - القضية الوطنية - إلى "دراما قضائية" مسرحها مبنى قصر العدل ،واسف لخرق حرمة قصر العدل وأروقته الامر الذي لم يشهده لبنان من قبل، وشدد الخوري على وجوب ان يبقى هذا القصر ملاذا آمناً للقضاة والمحامين والمتقاضين يمارسون فيه رسالتهم وواجباتهم بعيدا عن اية ضغوطات مهما كانت. وحذر الوزير الخوري من تصنيف القضاة فرقاً مشتتة ومن تحويلهم الى قضية وطنية للدفاع عنهم او الذم بهم لان ذلك لن يؤدي الى تحقيق العدل والعدالة.
واكد الخوري أن ملف انفجار المرفأ لاهميته وما رافقه من اصطفافات على صعيد الوطن لا يجب ان يؤدي الى نصرة قاض على آخر، والاّ شوّه حكم الرأي العام المسبق الحقيقة، وعطل في النهاية مفعول ما سيتوصل اليه حكم القاضي قبل النطق به.
كما اكد الوزير الخوري على ان ملف المرفأ مستمر. وإن اتباع الاصول القانونية ستبقى هي المرتكز، وبأن وزير العدل قام وسيقوم بكل بما أجازه له القانون بهذا الخصوص، مع حرصه على حماية الجسم القضائي كي لا يتحول الى ضحية قبل أن ينتصر في حربه على تحصيل حقوق الضحايا.
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