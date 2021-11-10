لبنان

تحضروا لارتفاع جديد بسعر فاتروة المولدات.. اليكم الاسباب

Lebanon 24
10-11-2021 | 02:11
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قال رئيس تجمع اصحاب المولدات عبدو سعادة في حديث لنقطة عالسطر عبر صوت لبنان 100.5: " طلبنا وضع جدول التسعير امام الرأي العام، فتسعيرة وزارة الطاقة 5200 ليرة، وهي لا تغطي لنا التكاليف، حتى اليوم ارتفعت سعر صفيحة المازوت 17 الف ليرة كما بات سعر صرف الدولار في السوق السوداء 21500 ليرة وهذا الامر سيؤدي حتمًا الى رفع سعر الكيلوواط".

وتابع:" نحن لا نلتزم بالتسعيرة التي تصدرها وزارة الطاقة، ونحن مع تركيب العدادات لكن مع تسعيرة عادلة".
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