لبنان

بعد ارتفاع أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا طلب ابو شقرا؟

Lebanon 24
10-11-2021 | 02:52
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اعتبر ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا ان قرار مصرف لبنان الذي طلب بموجبه من أصحاب المحطات تأمين نسبة 10% من الدولار للمحروقات وهو يغطي 90%، قرار خاطئ، مناشداً عبر "الجديد" الحكومة بعدم استنزاف المواطن والغاء هذا القرار.
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