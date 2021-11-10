بعد ارتفاع أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا طلب ابو شقرا؟

اعتبر ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا ان قرار مصرف لبنان الذي طلب بموجبه من أصحاب المحطات تأمين نسبة 10% من الدولار للمحروقات وهو يغطي 90%، قرار خاطئ، مناشداً عبر "الجديد" الحكومة بعدم استنزاف المواطن والغاء هذا القرار.