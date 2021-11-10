مياه خضراء وروائح كريهة... التلوث في بحيرة القرعون مخيف! (فيديو)

ذكرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنه بعد بلوغ مخزون المياه في بحيرة القرعون 53,416,000 مترا مكعبا، واستمرار تصريف نهر الليطاني على مستوى 1.63 متر مكعب ثانية، معظمها من الصرف الصحي، يستمر انخفاض منسوب المياه في البحيرة كون المياه المعنّفة في معمل عبد العال لتوليد الطاقة الكهرومائية تبلغ 6.45 متر مكعب ثانية ، حيث تحصل كهرباء لبنان على كل كيلواط بقيمة 60 ليرة اي بكلفة اقل بـ 87 مرة من تسعيرة المولدات وبكلفة اقل بـ 35 مرة من كلفة انتاج الكيلوواط من المصادر الاخرى.







وفي المشاهد فريق المصلحة خلال قيامه بمهامه اليومية في القياسات والمراقبة في بحيرة القرعون.

انخفاض في مستوى المياه في بحيرة القرعون واستمرار ارتفاع معدلات التلوث، واستمرار انخفاض معدلات الاهتمام الرسمي في مشكلة الصرف الصحي.#لبنان #Lebanon24 pic.twitter.com/UBgSskIiWQ — Lebanon 24 (@Lebanon24) November 10, 2021 وعليه، تبقى مستويات التلوث مرتفعة في البحيرة ويزداد تركيزها مع انخفاض مستوى الميات فيما تنخفض بشكل اكبر مستويات الاهتمام الرسمي بمشكلة الصرف الصحي التي تعتبر السبب الرئيسي لتلوث بحيرة القرعون.وفي المشاهد فريق المصلحة خلال قيامه بمهامه اليومية في القياسات والمراقبة في بحيرة القرعون.