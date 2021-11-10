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لبنان
البطاقة التمويلية بين عون والحجار
Lebanon 24
10-11-2021
|
03:16
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عرض رئيس الجمهورية ميشال عون مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار مراحل تنفيذ البطاقة التمويلية وبرامج الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة.
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