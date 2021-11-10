لبنان

محافظ بيروت: غرامات وإجراءات لمن لا يلتزم بالعدادات

Lebanon 24
10-11-2021 | 03:28
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أكد محافظ بيروت مروان عبود أننا "سنقوم بأعمال التفتيش للتثبت من تركيب العدادات تحت طائلة اخذ اجراءات قانونية بحق المخالفين منها تنظيم محاضر ضبط وتكليفهم دفع غرامات متوجبة عليهم لأشغالهم الاملاك العامة".

وأضاف في حديث لـ"صوت لبنان": "بالامس انتهت مهلة وزير الاقتصاد لاصحاب المولدات لتركيب العدادات، واخذت وعدا من اصحاب المولدات المباشرة بتركيب العدادات لـ5 و 10 امبير واعطاء 3 و 4 امبير بسعر مدعوم تستهدف الفئات الفقيرة".
 
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