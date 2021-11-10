موسى: القضاء ليس بخير

اعتبر النائب ميشال موسى في حديث النائب إلى "صوت كل لبنان"، أن "القضاء اللبناني كما باقي المؤسسات ليس بخير"، عازيا السبب الى الأحداث المتتالية في البلد.ودعا القضاء الى "تصحيح بعض الشوائب عبر المؤسسات التابعة له، وصولا الى بلورة صورة أفضل له"، لافتا الى أن "التعويل الأكبر في هذا الإطار يكمن في اقرار قانون اصلاح القضاء".وشدد على "ضرورة إسراع الحكومة في حل المشاكل التي تعترض عملها لتعود إلى القيام بالدور الكبير الملقى على كاهلها"، مشيرا الى "أهمية اللجوء الى الحوار بين كل الأفرقاء وصولا الى الحلول".واستبعد أن "يكون الاستحقاق النيابي مهددا"، معتبرا أنه "في حال توافر النية الجدية لدى الجميع، فالانتخابات ستحصل ضمن المهل المحددة والأمر يتطلب جهدا إضافيا".